В Госдуме призвали ООН осудить Украину за атаку на Донецк Госдума приняла обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на Донецк

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий»

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам других стран в связи с атаками ВСУ, жертвами которых стали мирные граждане Донецка, передает корреспондент NEWS.ru. Проект обращения подготовил думский комитет по международным делам. В его поддержку в том числе высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мир должен знать, что происходит на Украине. Чтобы национальные парламенты знали об этом. Нам важно, чтобы это дошло до всех граждан планеты. Ответственность лежит лично на Зеленском, — сказал Володин.

Депутаты назвали преступлением произошедший 21 января обстрел из реактивных систем залпового огня рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. Парламентарии призывают ООН, международные парламентские организации и парламенты стран дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны Украины.

Официальный представитель генсека ООН ранее заявил, что атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение принципов международного гуманитарного права. Комментируя удар ВСУ по Донецку, он заявил о необходимости немедленного прекращения огня. ВСУ отвергает причастность к удару, сам Зеленский обвинил в нем Россию — это вызвало критику депутата ГД Светланы Журовой.