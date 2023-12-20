Иностранных агентов следует обязать повторять маркировку на своих аудио и видеоматериалах каждые 15 минут, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает RT . Свое предложение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, обосновывая его тем, что зрители, включившие контент не с начала, могут быть введены в заблуждение.

Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и аудиовизуальных материалах каждые 15 минут при продолжительности трансляции самого материала свыше данного времени, а также обязанности дублировать маркировку в конце трансляции независимо от её продолжительности, — говорится в тексте обращения.