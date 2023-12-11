В Госдуме призвали не считать слабаками посещающих больницы мужчин Депутат Леонов: нужно максимально стимулировать мужчин проходить диспансеризацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российских мужчин нужно стимулировать следить за здоровьем и ходить на диспансеризацию, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Также он обратился к женщинам с призывом заботиться о мужчинах, быть к ним внимательней.

Нужно максимально стимулировать мужчин проходить диспансеризацию, не стесняться обращаться к медикам, а то у нас принято: пришел к врачу, значит слабак, — пояснил Леонов.

Депутат высказал мнение, что правительству и Минздраву следует разработать отдельную программу по здоровью мужчин. По его словам, это требует исключительного подхода, нежели общее здравоохранение.

Как рассказал Леонов, в России воспитывают таким образом, что все лучшее в семье достается женщинам и детям, а мужчины «должны терпеть все невзгоды». С другой стороны, если мужчина постоянно будет ходить по больницу, то когда ему работать, задался вопросом депутат.

И стесняться не надо, считается, что если мужчина следит за здоровьем, то он, условно, какой-то слабак. Это общество так нас в России воспитывает. Вот и получаем. Если бы в этом плане все было равно, если никто бы не обсуждал... Но часто мужчинам просто некогда думать о здоровье, — сказал Леонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в случае введения штрафов за оскорбления чувств женщин нужно также начать наказывать за недоверие к страданиям температурящих мужчин. По его словам, необходимо одинаково относиться и к женщинам, и мужчинам.