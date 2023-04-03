В Госдуме призвали не помещать депутатов на «дно» в рейтингах Депутат Диденко призвал не навешивать на парламентариев ярлыки, помещая их на «дно» в рейтингах

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При составлении рейтинга депутатов нельзя помещать некоторых из них в категорию «дно», заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Так он отреагировал на публикацию еженедельного табеля от Telegram-канала «Восьмой созыв». По его словам, использование слова «дно» может привести к навешиванию ярлыков на парламентариев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В последнее время слово «дно» приобретает негативный характер. Наверное, лучше его не использовать, чтобы не навешивать на людей ярлыки, — уверен Диденко.

Депутат подчеркнул, что смысл в таких рейтингах есть только тогда, когда методика их составления является качественной и отвечает задачам парламентариев.

Если она (методика. — NEWS.ru) качественная и отвечает задачам депутатской деятельности, то имеет смысл. Если нет, то рейтинг приобретает соревновательный характер, — пояснил Диденко.

Рейтинг депутатов Госдумы, который выпускает Telegram-канал «Восьмой созыв», учитывает законотворческую деятельность парламентариев, их активность в медиа и социальных сетях, а также то, как они продвигают интересы своих регионов, отраслей и сообществ. Попавшие в табель делятся на несколько категорий: «чемпионы», «участники СВО», «фавориты», «аутсайдеры» и «дно». При этом сам Алексей Диденко на неделе с 27 марта по 2 апреля был признан «фаворитом».

Депутат Александр Хинштейн по итогам февраля возглавил рейтинг тридцати самых полезных депутатов нижней палаты, ежемесячно составляемый проектом «ПУЛ Russia» и агентством The World Inform. Вторую строчку топ-листа занял справедливоросс Михаил Делягин, а третью — телеведущий и член «Единой России» Евгений Попов.