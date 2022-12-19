В Госдуме призвали не использовать в новогодних гуляниях живых кроликов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал россиян не использовать живых кроликов в новогодних развлекательных мероприятиях. По его словам, это может быть опасно как для питомцев, так и для людей.

Потому что, естественно, в условиях скопления людей, громких звуков, музыки, фейерверков и прочего состояние животного очень сложно прогнозировать, — приводит слова Бурматова ТАСС.

Депутат добавил, что в комитет уже приходят обращения о частом проведении фотосессий и массовых мероприятий с живым символом наступающего года — кроликом.

Бурматов заявил, что неправильно привлекать «удачу в новом году, эксплуатируя его символ в самом начале».

Ранее эксперт по этикету Альбина Холгова дала совет о покупке новогодних подарков коллегам. По ее словам, сувениры не должны быть дорогими, так как могут поставить человека в неудобное положение. Дарить нужно нечто символическое, вроде красивых сладостей, елочных игрушек или декоративных свечей. При этом дарить сувениры из пластика все же не стоит — вместо такого подарка стоит подыскать что-то более качественное.