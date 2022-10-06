В Госдуме призвали наращивать военную мощь России для противостояния НАТО Депутат Чепа: Россия должна наращивать военную мощь на случай противостояния НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Россия должна наращивать военную мощь на случай противостояния НАТО, заявил в беседе с НСН первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом, по его словам, эскалация противостояния — это глупость и военные это понимают, но поведение политиков предсказать трудно. Депутат считает, что текущую ситуацию можно назвать гонкой вооружений.

В сегодняшней ситуации дополнительная эскалация — это величайшая глупость. Военные должны хорошо это понимать, но как поведут себя политики, я не знаю. Это гонка вооружений. Нам надо укреплять армию, наращивать мощь вооруженных сил, больше ничего не остается. Наращивать не только количество людей, а качественно улучшать, — заявил парламентарий.

Комментируя заявление президента Польши Анжея Дуды насчет присоединения страны к программе совместного использования ядерного оружия в рамках стран Альянса, он заявил, что такие высказывания превращают локальные конфликты в мировые и сильно осложняют жизнь на Земле.

За этими словами стоит многое. Такие постоянные заявления сильно осложняют жизнь на Земле. Конфликты в таком случае перестают быть локальными и становятся мировыми. Бездумное поведение многих политиков ставит под угрозу жизнь, существование на планете, — отметил Чепа.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский ранее поддержал идею присоединения Варшавы к программе НАТО Nuclear Sharing и размещения ядерного оружия Альянса на территории страны. Таким образом он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что данный вопрос пока остается открытым.