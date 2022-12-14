В Госдуме призвали наказывать поставщиков некачественных бронежилетов Вице-спикер ГД Чернышов: поставщикам некачественных бронежилетов следует давать десять лет

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что поставщиков в зону спецоперации некачественных бронежилетов и касок следует наказывать. Речь в таком случае должна идти о тюремных сроках до десяти лет, отметил он в беседе с РИА Новости.

Чернышов напомнил, что Россия живет в условиях спецоперации, но когда появляются коммерсанты, использующие СВО для наживы, он считает, что их «нужно жестко наказывать».

Они отправляют на фронт некачественные бронежилеты, шлемы — там эти вещи используют наши бойцы. И они рискуют своей жизнью, используя это, — подчеркнул депутат.

По его мнению, за предложения некачественного снаряжения следует лишать свободы, отправляя на десять лет в колонии.

И там пусть шьют одежду для фронта, — добавил Чернышов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. Он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава страны указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».