В Госдуме призвали наказать судью по делу об оскорблении ребенка Хинштейн потребовал наказать судью по делу обидчика мальчика в шапке с буквой Z

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал не повышать в должность судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине, оскорбившему мальчика из-за шапки с буквой Z. В своем Telegram-канале парламентарий пообещал направить жалобу в администрацию президента и в Верховный суд.

Обращения в Верховный суд и Администрацию президента о недопустимости этого назначения [будет направлено]. Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают, — написал Хинштейн.

В апреле екатеринбуржец обругал 11-летнего ребенка за то, что он шел в шапке с буквой Z. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Объясняя свой поступок, 56-летний житель города заявил, что мальчик дерзко себя повел. Мужчина сообщил, что поинтересовался о значении символа на шапке ребенка, однако тот ответил вызывающим взглядом, чем и спровоцировал агрессию.

Позднее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины. Его оштрафовали на семь тысяч рублей. Хинштейн в Telegram-канале назвал «сомнительным» такое решение суда.