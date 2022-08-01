В Госдуме попросят полицию наказать расстрелявших медвежонка в ХМАО Депутат Госдумы Коган призвал наказать людей, расстрелявших медвежонка в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в беседе с NEWS.ru заявил, что злоумышленники, расстрелявшие медвежонка в Ханты-Мансийском автономном округе, должны быть наказаны по всей строгости закона. Он пообещал направить депутатский запрос в полицию и прокуратуру.

На видео мы видим преступление, и им в обязательном порядке должны заняться правоохранительные органы. Те, кто расстрелял медвежонка должны быть наказаны, кем бы они не были, невзирая на чины и должности. От Комитета Госдумы направим в полицию и прокуратуру запрос, — сказал Коган.

По его мнению, у сотрудников правоохранительных органов не должно возникнуть сомнений, что есть основание для возбуждения уголовного отдела по ст. 245 УК РФ. «Жестокое обращение с животными».

Ранее издание 66.ru опубликовало видео, на котором видно, как группа людей расстреляла медвежонка вблизи поселка Салым Нефтеюганского района. Кроме этого, очевидцы сообщили, что злоумышленники продолжили мучать животное и после обстрела.

Стреляли из двух карабинов. Стреляли, не обращая внимания на зевак с видеокамерами. Я подъехал, когда они загрузили в УАЗ медведя и отъезжали. Я лично видел кровяное место, где добивали медведя, — заявил один из свидетелей.

Позднее мужчины пытались напасть на очевидца, требуя от него удалить видео с расправой над медвежонком.

Ранее стало известно, что две девушки распяли щенка на доске и вырезали у него сердце в деревне Платоновка Тамбовской области. Для этого живодерки использовали кусок стекла. Весь процесс издевательств над животным они сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Девушка, разрезавшая щенка, живет в Москве и учится на ветеринара.