В Госдуме призвали начать чистку среди российских артистов Депутат Госдумы Останина: необходимо провести чистку среди деятелей культуры России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо провести чистку среди российских деятелей культуры из-за их позиции относительно событий на Украине, заявила в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила, что каждый третий артист покинул страну с началом спецоперации, однако многие оставшиеся высказывают антигосударственные точки зрения.

Так, может, государству пора уже начать чистку «авгиев конюшен», которые сегодня представляет собой захваченное всякого рода «иноагентами» культурное пространство России?, — задалась вопросом Останина.

Она отметила, что множество талантов лишены сегодня возможности проявить себя, поскольку театры, музеи, кинотеатры и галереи в России «захвачены воинствующей пошлостью». РФ нужно возвращаться к подлинной отечественной культуре «в созидательных образах настоящих героев, в которых так нуждаются наши дети», заключила она.

Ранее один из лидеров группы «Зверобой» Алексей Иовчев заявил, что очень скоро все уехавшие звезды начнут возвращаться в Россию, так как на Западе они никому не нужны. При этом он признался, что не хотел бы, чтобы они снова заняли свой «неоправданно высокий» статус, однако их судьбу придется решать самим россиянам.