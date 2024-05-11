В Госдуме призвали к жестким мерам против ВСУ после удара по Донецку Депутат Журавлев призвал не ждать от ВСУ жалости после ударов по Донецку

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела в Донецке

Вооруженные силы Украины не собираются отказываться от своей тактики нанесения ударов по местам массового скопления людей, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, от ВСУ нельзя ждать жалости или снисхождения, поэтому прекратить обстрелы Донецка поможет только полная ликвидация военных.

Очевидно, что ВСУ не собираются отказываться от своей тактики нанесения ударов по местам массового скопления населения Донбасса, а было понятно, что сегодня, в праздничный день образования ДНР, в кафе будет полно людей. Других вариантов нет — от ВСУ нельзя ждать ни жалости, ни снисхождения, их можно только ликвидировать, — заявил Журавлев.

Необходимо максимально отодвигать позиции украинской артиллерии от Донецка, добавил депутат. По его словам, российские военные установили контроль над значительной частью территорий, однако обстрелы продолжаются. Это значит, что Киев использует дальнобойное западное вооружение, указал Журавлев. По его словам, если ракеты ATACMS могут летать на 300 километров, значит, и линия фронта должна быть на таком расстоянии.

Ранее стало известно, что три человека погибли и еще 11 пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания ДНР. Удар пришелся по ресторану «Парадиз». Жертвами атаки ВСУ стали сотрудница ресторана и двое посетителей.