В Совфеде призвали к жестким действиям в отношении Литвы Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы

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Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, «терроризирующей» Калининград. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий РФ против Таллина. В ответ один из читателей Telegram задался вопросом — «а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?».

Есть, Антон Вячеславович. Есть, — написал Клишас.

Ранее о прекращении с 18 июня транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он пояснил, что соответствующее уведомление было им получено от компании «Литовские железные дороги».

Ранее Минтранс Литвы попросил коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом. В то же время там подчеркнули, что окончательное решение об осуществлении платежей не зависит от госучреждений страны. Что именно следует отнести к исключительным случаям, в министерстве не уточнили.