В Госдуме призвали к пересмотру политики обмена военнопленными Депутат Чепа: инцидент с выдачей «азовцев» требует пересмотра политики обмена пленными

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона «Азов»

После инцидента с выдачей Турцией Украине бойцов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) политика обмена военнопленными с Киевом должна быть пересмотрена, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Россия впредь должна ставить более жесткие условия.

Я и тогда не понимал, зачем мы обменяли «азовцев», это неправильно. Сейчас нам необходимо изменить политику, раз нас обманывают каждый раз. Нужно выдвигать более жесткие требования, ставить жесткие условия, торговаться. Все это — политика переговоров. Нужно добиваться своего, — высказал убежденность парламентарий.

Он также отметил, что именно Турция, будучи посредником в обмене военнопленными, выдала командиров «Азова» Украине, о чем необходимо будет помнить в грядущих переговорах. При этом Чепа призвал сохранять контакты с Турцией.

Теперь мы всегда должны помнить об этом инциденте и учитывать его. Мосты, конечно, сжигать не нужно никогда, но важно сделать выводы, — подчеркнул депутат.

Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» могут вернуться в строй в ближайшие дни. Сейчас, по его словам, они проходят переподготовку и скоро начнут выполнять боевые задачи.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев», попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.