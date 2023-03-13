В Госдуме призвали к деоккупации украинского народа Депутат Новиков: деоккупация украинцев необходима для решения украинского конфликта

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для решения украинского конфликта необходима деоккупация украинцев, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, Украина сейчас превращается из полуколонии НАТО в прямую колонию. Помимо того, депутат считает, что для защиты народа Украины важна демилитаризация и денацификация страны.

Я бы добавил необходимость деоккупации Украины, которая фактически сейчас находится в такой ситуации, когда она активно из полуколонии НАТО превращается в прямую колонию. Если мы обеспечим деоккупацию украинского народа, то это и будет решением украинской проблемы, — заключил Новиков.

Парламентарий добавил, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло, если Запад перестанет поддерживать режим президента Владимира Зеленского, однако рассчитывать на такую кардинальную смену курса невозможно. Поэтому развязка конфликта должна исходить из интересов самих украинцев, которые, по мнению Новикова, заключаются в демилитаризации, денацификации и деоккупации страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее озаботился вопросом о том, что будет, если в случае успешного окончания спецоперации на Украине Россия приступит к «денацификации» и «демилитаризации» Польши. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.