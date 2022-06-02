В Госдуме призвали изменить законодательство по обманутым дольщикам Вице-спикер ГД Неверов: законодательство нужно доработать, чтобы быстрее помочь обманутым дольщикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Для того, чтобы проблемы обманутых дольщиков решались быстрее, законодательство требует доработки, заявил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. По его словам, которые цитирует ТАСС, сдача проблемных объектов должна проводиться в соответствии с ранее полученным разрешением на строительство, без учета изменившихся требований.

Это позволит не терять время на новые согласования, — сказал Неверов.

Он добавил, что Фонд развития территорий, который, в том числе занимается компенсациями пострадавшим гражданам, должен иметь возможность быстро и без проведения торгов получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Парламентарий также отметил, что по инициативе Генпрокуратуры готовится законопроект, предусматривающий жилищный сертификат, как инструмент компенсации пострадавшим дольщикам.

В апреле депутаты Госдумы выступили с инициативой по созданию стандартов классов жилья для того, чтобы исключить риск обмана покупателей. Письмо, авторами которого являются члены комитета по строительству и ЖКХ, направлено в Минстрой, ФАС и ДОМ.РФ.