В Госдуме поддержали идею изменить закон о возвращении соотечественников Депутат Бородай назвал закон о возвращении соотечественников в Россию устаревшим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон о возвращении соотечественников в Россию необходимо изменить, так как он значительно устарел, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, в первую очередь авторам нового законопроекта необходимо дать точное понятие слову «соотечественник», так как далеко не все лица, жившие в Советском Союзе, могут подходить под нужные требования.

Полностью согласен с идеей изменить законодательство о возвращении соотечественников. Оно сильно устарело, и менять документ нужно по целому ряду параметров. Для начала необходимо четко определить, кто нам соотечественник, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Бородая, соотечественником может считаться лицо, являющееся носителем русского языка и русской культуры. Он отметил, что правительству страны необходимо сделать все возможное для того, чтобы такие люди могли вернуться в Россию. Однако депутат заявил, что соответствующий закон нельзя изменить в короткие сроки.

Быстро изменить законодательство, к сожалению, будет весьма сложно. Исходя из практики, боюсь, мы погрязнем в разного рода дискуссиях, многочисленных документах. Однако дорогу осилит идущий, как говорится, — подытожил он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее поддержала инициативу о выдаче вида на жительство в России лицам, подвергнувшимся преследованию за поддержку российской политики. Она подчеркнула, что в западных странах много людей, поддерживающих Россию, однако им приходится молчать под страхом наказания.