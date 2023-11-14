Кирилл Николаев

В Госдуме призвали изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик» Драпеко: нужно на 3–5 дней объявлять аукцион по продаже билетов на «Щелкунчика»

14 ноября 2023 в 15:05 Автор: Ариф Адыгезалов, Кирилл Николаев

Фото: АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра