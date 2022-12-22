Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов призвал зафиксировать 31 декабря как выходной день, перенеся его с 8 января, передает «Lenta.ru». По словам политика, иначе через два года, когда предновогодний день выпадет на понедельник, обычных россиян и работодателей ждет календарная вакханалия.