В Госдуме призвали использовать опыт Ирана в выживании под санкциями Вице-спикер Госдумы РФ Бабаков: Россия должна перенять у Ирана опыт выживания под санкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Россия должна перенимать опыт выживания под санкциями у Ирана, заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков в эфире телеканала «Соловьев Live» Он подчеркнул, что российская сторона не должна «потребительски» относиться к лояльности дружественных государств — Китая, Индии, Ирана — которые могут отреагировать на ее просьбы и пожелания, поскольку Запад предлагает им снятие санкций в обмен на антироссийскую риторику.

Иранцы в данном случае демонстрируют готовность поделиться с нами даже опытом выживания под санкциями и здесь не надо стесняться. Надо учиться, спрашивать и перенимать все то, что мы сможем перенять. <...> И мы в свою очередь должны развивать долгосрочные отношения с ними, — сказал Бабаков.

Он также призвал развивать долгосрочное сотрудничество со странами союзниками, причем не только в энергетическом секторе, но и в науке, промышленности и медицине.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Россия сможет обойти запрет Великобритании и Евросоюза на страхование российских судов, перевозящих нефть, если перерегистрирует корабли. Вместе с этим он предположил, что такие антироссийские санкции могут привести к кратковременному уменьшению объемов поставок топлива.