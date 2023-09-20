В Госдуме призвали Исинбаеву объяснить, почему она удалила пост с Путиным Детутат ГД Свищев призвал Исинбаеву объяснить, почему она удалила пост с Путиным

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Я солидарен с мнением депутата Светланы Журовой, что олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой нужно объяснить, почему она удалила совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным со своей страницы в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Спортсменка выложила снимок с Путиным в ноябре 2017 года, сопроводив им пост о присоединении к команде Putin Team в поддержку главы государства.

Я солидарен с мнением Светланы Журовой, что Елене Исинбаевой нужно как-то прокомментировать свои действия. Конечно, удивительно, что без объяснения причины так поступает. В таком случае написала бы новый пост и рассказала, с чем она не согласна. Когда ей было выгодно, она контактировала со всеми — и с президентом, и в форуме, получала призы и государственные награды, вплоть до квартир и машин. И сейчас совершает поступок, который даже не может совершить. Пусть найдет в себе силы и расскажет, что за причины. Мне бы хотелось внимательно выслушать ее, прежде чем делать какие-то выводы, — рассказал Свищев.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев рассказал, что Исинбаева не должна представлять Россию в комиссии Международного олимпийского комитета. Парламентарий назвал пост Исинбаевой в соцсетях, в котором она заявила об отсутствии воинских званий в российской армии и сказала, что является «человеком мира», «печальным фактом». Депутат отметил, что спортсменка отреклась от России ради места в МОК.