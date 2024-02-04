В Госдуме призвали готовиться к отражению агрессии со стороны Польши Депутат Соболев: России следует готовиться к атаке со стороны Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию со стороны Польши, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Таким образом он прокомментировал решение командования Вооруженных сил Польши объявить навигационное предупреждение для авиации, действующей вблизи границ РФ в связи с возможными «незапланированными военными действиям».

Данное заявление Польши, на мой взгляд, одно из таких явлений их информационной войны. Для начала нам нужно бы разобраться с украинским фашизмом, а потом думать о защите своих северо-западных границ. Но жизнь диктует другие условия. Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно, — заявил Соболев.

Он добавил, что в Европе сейчас вообще происходит много нелепого. Сомнений нет, что они будут устраивать провокации время от времени, резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что семь из десяти (69,3%) граждан Польши выступают за то, чтобы власти провели переговоры с лидерами стран НАТО и Киевом о распространении действия ПВО на приграничную территорию Украины. Против такой идеи выступили 17,6% респондентов, еще 13,1% заявили, что не имеют мнения по этому поводу.