В Госдуме призвали готовить обученных резервистов на случай агрессии НАТО Генерал Соболев заявил о нехватке обученных резервистов в России для конфликта с НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

В России нужно подготовить обученный мобилизационный резерв на случай полномасштабного конфликта с НАТО, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Депутат считает, что такой резерв нужно формировать из обученных людей, служивших в армии, при этом у каждого должна быть военно-учетная специальность. По мнению Соболева, нужно проводить сборы, обучать молодых людей не менее шести месяцев, а также восстановить базу мобилизационного развертывания.

Мобилизационный резерв — это обученные люди, служившие в армии и предназначенные для формирования новых частей или доукомплектования новых частей. <...> В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? — высказался Соболев.

Генерал убежден, что «нужно все менять»: проводить сборы и обучать бойцов в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. По словам Соболева, военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей, которым нужно обучаться минимум шесть месяцев и состоять в резерве на случай агрессии НАТО.

Депутат также назвал неправильным то, что частичная мобилизация проходила на базе военных училищ. По его словам, преподаватели и курсанты несколько месяцев были оторваны от учебы и «занимались непонятно чем». В связи с этим он предложил восстановить базу мобилизационного развертывания.

Это части и соединения сокращенного состава, у которых есть офицеры, техника, боеприпасы. Этот обученный резерв, предназначенный для укомплектования этих частей, в советское время укомплектовывал такие части до штата военного времени, потом они проводили обучение, боевое слаживание и были готовы к ведению боевых действий, — пояснил генерал.

Ранее глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что нынешняя система формирования мобилизационного резерва в России отвечает запросам государства. При этом он указал, что обойтись одним только мобилизационным резервом в случае масштабного конфликта будет нельзя.