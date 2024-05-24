В Госдуме призвали «гнать метлой» Зеленского после слов Путина Миронов: после слов Путина ВСУ могут не выполнять приказы Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского истек срок полномочий, поэтому России нет смысла говорить с ним об урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, в связи с текущими обстоятельствами все его приказы теперь незаконны, поэтому самозванца надо «гнать поганой метлой».

Об этом же на днях ясно сказал президент России: пока на Украине не разберутся с вопросом легитимности, говорить нам с ними не о чем. <...> Хочу обратить внимание еще на одно важное обстоятельство: Зеленский потерял не только статус президента, но и статус верховного главнокомандующего Украины. Все его и без того преступные приказы теперь официально незаконны, и армия имеет полное право не исполнять их. <...> Гоните поганой метлой этого самозванца и палача! — заявил Миронов.

Политик вместе с тем отметил, что на Западе очень любят говорить о поддержке демократии и ругать «диктаторов». Теперь, добавил лидер партии, союзникам Украины придется объяснять гражданам, на каком основании миллиарды долларов идут на помощь незаконной власти.

Это позор и полная дискредитация всех ценностей, которыми десятилетия кичились представители так называемого свободного мира! — указал Миронов.

Ранее Путин заявил, что РФ исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный.