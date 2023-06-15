В Госдуме призвали ФСБ обратить внимание на Ельцин Центр Депутат Бородай: Ельцин Центр нужно закрыть, а его сотрудниками должны заняться в ФСБ

Фото: Владислав Фальшивомонетчик/CC BY 3.0/wikimedia.org

Депутат Госдумы Александр Бородай призвал сотрудников органов государственной безопасности присмотреться к работникам Ельцин Центра в Екатеринбурге. В комментарии NEWS.ru парламентарий заявил, что учреждение должно быть закрыто по политическим мотивам. Также он отметил, что уже обращался в некие госорганы с просьбой провести проверки в организации.

Ельцин Центр нужно закрыть, а к его сотрудникам стоит ближе присмотреться работникам государственной безопасности. Эта организация уже давно работала как подрывной центр. Я, в частности, писал запрос о проверке, включая представителей нескольких парламентских фракций. А что касается тех, кто назвал заявки доносом, я считаю, отвечать прямым врагам России на их оскорбления нет никакого смысла, мы разберемся как-то по-другому, — заявил Бородай.

Ранее в Минюсте подтвердили, что проводят проверку в отношении Ельцин Центра из-за депутатского запроса с просьбой признать организацию иностранным агентом. В самом Ельцин Центре заявили, что относятся к этой проверке спокойно, поскольку ведут прозрачную деятельность и уверены, что нет никаких оснований, которые позволили бы навесить на них статус иноагента.