Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского лидера Джо Байдена как можно скорее ответить российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться дать ему интервью. В беседе с РИА Новости парламентарий указал, что решение президента США станет «тестом на демократию».
Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США, — сказал Шеремет.
По словам Шеремета, в случае если Байден даст интервью российскому журналисту, весь мир поймет, что он является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой.
Ранее глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с американским лидером Джо Байденом. Журналист сообщил, что хочет побеседовать с президентом США, чтобы продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.
Интервью с Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте и в X (Twitter) 9 февраля. В соцсети оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.