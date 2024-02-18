В Госдуме призвали Байдена согласиться на интервью с Киселевым Депутат Шеремет призвал Байдена дать интервью Киселеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского лидера Джо Байдена как можно скорее ответить российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться дать ему интервью. В беседе с РИА Новости парламентарий указал, что решение президента США станет «тестом на демократию».

Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США, — сказал Шеремет.

По словам Шеремета, в случае если Байден даст интервью российскому журналисту, весь мир поймет, что он является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой.

Ранее глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с американским лидером Джо Байденом. Журналист сообщил, что хочет побеседовать с президентом США, чтобы продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Интервью с Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте и в X (Twitter) 9 февраля. В соцсети оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.