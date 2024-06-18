В Госдуме призвали активно привлекать «трудолюбивую» рабочую силу из КНДР Депутат Аксаков: граждане КНДР могут внести вклад в развитие экономики России

Фото: Евгений Агошков/ТАСС

Провинция Янгандо. Рабочие на стройке у подножия горы Пэкту в уезде Самчжиен

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с NEWS.ru призвал активно привлекать рабочую силу из КНДР. Парламентарий отметил, что представители этого государства очень трудолюбивы и упорны. По его мнению, они могли бы внести свой вклад в развитие российской экономики.

Нужно это делать аккуратно, учитывая общественные интересы наших граждан. У нас в стране большая корейская диаспора, и они хорошо влились. Учитывая их трудолюбие, упорство, знания, они могут внести свой вклад в развитие российской экономики, — пояснил Аксаков.

Как подчеркнул депутат, взаимоотношения в социальной сфере и сфере образования между двумя странами будут активно развиваться. Он предположил, что жителей Северной Кореи можно обучать в России.

Сфера образования, социальная сфера также будут активно развиваться. Мы могли бы обучать северокорейских ребят здесь в стране. Учитывая напряженность с трудовыми ресурсами у нас, можно было бы использовать их для реализации проектов в стране, — добавил парламентарий.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что Россия заинтересована в медицинской продукции КНДР. Эксперт подчеркнул, что для Северной Кореи эти товары являются традиционными, а для РФ — нет. По его словам, медицинские препараты КНДР при этом имеют достаточно высокую эффективность.