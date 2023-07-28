В Госдуме призвали активизировать диверсионную деятельность на Украине Швыткин призвал усилить деятельность диверсантов на Украине на фоне удара ВСУ по Таганрогу

Фото: МО РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с NEWS.ru о необходимости незамедлительно активизировать диверсионную деятельность на территории Украины. Так он прокомментировал террористическую атаку ВСУ на Таганрог.

Надо активизировать диверсионную деятельность на территории Украины, с нашей стороны это должно быть произведено незамедлительно, — заявил Швыткин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Тагaнрога переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в воздухе российскими cредствами ПВО. В результате удара есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения, добавили в ведомстве.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва, прогремeвшего в центре Таганрога, были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Для ликвидации последствий атаки ВСУ привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники.

Эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Поврeждения получили здание музея, близстоящие гаражи и хозяйственные постройки. В многоквартирном доме по соседству выбиты окна и рaмы на третьем этаже.