В Госдуме приветствовали увеличение численности армии России Депутат Госдумы Заварзин: увеличение численности ВС РФ связано с выполнением «расширенных задач»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Заварзин в интервью NEWS.ru приветствовал новый указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности российской армии. По его словам, изменения сравнительно небольшие и необходимы для выполнения «расширенных задач».

Это сравнительно немного, это не ахти куда. [ВС РФ] выполняют расширенные задачи, появляются новые виды и средства, на которых должны люди работать. Понимаете, да? Не с воздуха же будет браться. Мы к этому шли. Это не на полтора, не два миллиона, а на 100 с лишним тысяч. Это немного. Я только приветствую это, — подчеркнул Заварзин.

Ранее стало известно, что Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек по сравнению с аналогичным распоряжением 2017 года. Общий штат ВС возрастет с 1,9 млн до 2 039 758 человек. Из них военнослужащих — 1 150 628 человек. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Подобные сообщения ранее распространили некоторые британские издания. Российское руководство неоднократно опровергало информацию о проведении в стране мобилизации граждан.

Военачальники РФ также отвергали идею привлечения рядовых граждан для нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.