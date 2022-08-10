В Госдуме Зеленскому пригрозили последствиями из-за посягательств на Крым Депутат ГД от Крыма: посягательства Зеленского на Киев обернутся фатальными последствиями

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Посягательства главы Украины Владимира Зеленского на Крым обернутся для него и его режима фатальным последствиями, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. По мнению парламентария, украинский лидер «хватается за любой медийный повод», к которому не имеет никакого отношения, и «ни один нормальный человек на Западе ему не верит», передает РИА Новости.

У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия, — сказал он.

Накануне Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофёдоровка на западе полуострова. Он подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».