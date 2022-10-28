В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду Депутат Останина предложила ввести уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что одних штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений недостаточно. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что во втором чтении законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассмотрена возможность введения уголовной ответственности.

Ограничиваться только административными штрафами недостаточно. Мы еще раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении, — сказала Останина.

Также она сообщила, что в ходе второго чтения законопроекта будут обсуждаться меры в отношении зрелищно-массовых мероприятий, поскольку действующая инициатива их не охватывает.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.