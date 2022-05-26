«Прогульщикам» в Госдуме пригрозили штрафами Володин поднял вопрос о дисциплине в парламенте и напомнил о штрафах для «прогульщиков»

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для «прогульщиков» существуют штрафы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Он добавил, что нужно обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов, в частности, председатели комитетов должны посещать заседания Совета ГД и пленарные заседания, передаёт РИА Новости.

Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам, — заявил Володин на встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с президиумом фракции ЕР в Госдуме.

Отмечается, что недовольство Володина может быть связано в том числе с поездками парламентариев в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал позицию Володина, отчитавшего депутатов за пропуск заседаний из-за поездок в Донбасс. По его словам, комментировать работу парламентариев «Единой России» в Донбассе может только тот, кто был там и «пропустил ситуацию через себя».