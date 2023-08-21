В Госдуме придумали способ повысить безопасность каршеринга Депутат Ефимов предложил установить алкозамки на машинах каршеринга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случай с уколом 10-летней девочки шприцем, торчавшим из кресла в автомобиле московского каршеринга, говорит о необходимости законодательно урегулировать данный вид транспортных услуг, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Он предложил устанавливать на машинах алкозамки для контроля состояния арендаторов.

Есть варианты, как это контролировать. Можно было бы подключить технические средства, связанные с тем, в каком состоянии человек садится. Алкозамок, допустим, — высказал мнение депутат.

Он обратил внимание, что сейчас каршеринг находится «вне закона», так как все предыдущие попытки законодательно урегулировать эту сферу сталкивались с сопротивлением компаний. В результате сейчас на отрасль распространяются только общие нормативы, касающиеся всех транспортных средств.

Без закона работать нельзя, потому что это опасный вид транспорта, а туда садится человек с неизвестной квалификацией, в неизвестном состоянии. Сейчас каршеринг работает «по понятиям», закона пока нет, — отметил парламентарий.

Ефимов указал на необходимость законодательно урегулировать вопросы, касающиеся исправности автомобилей и состояния арендаторов каршеринга.

Ранее стало известно, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью, который торчал из заднего сидения в каршеринговом автомобиле. В настоящее время родители водят дочь по больницам, чтобы сдать анализы на различные инфекции. Происшествием занимается полиция.