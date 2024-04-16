В Госдуме придумали способ оградить детей от электросамокатов Депутат Федяев предложил ввести аренду электросамокатов по паспорту

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Сервисы проката электросамокатов должны разрешать аренду только по паспорту или водительским правам, чтобы не допускать использование техники детьми, считает первый зампред Комитета Госдумы по транспорту, руководитель рабочей группы по СИМ Павел Федяев. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», в правилах всех компаний кикшеринга прописано, что брать технику в аренду можно только с 18 лет.

Это же основная причина раздражения пешеходов — подростки на электросамокатах! Мы знаем, что прокатные сервисы работают над тем, чтобы пользователи до 18 лет не имели доступа к СИМ, поддерживаем их на этом пути и очень ждем конкретных результатов, — объяснил депутат.

Чтобы ограничить доступ детям, прокатным сервисам необходимо вводить подтверждение личности по паспорту или водительским правам, подчеркнул Федяев. Кроме того, в России должно быть установлено единое требование к возрасту пользователей средств индивидуальной мобильности.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что нужно запретить пользоваться электросамокатами в черте городов. По его словам, данный вид транспортных средств является «посланником из ада».