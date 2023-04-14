В Госдуме придумали новые наказания для уклонистов В Госдуму внесли законопроект о пожизненном запрете госслужбы для уклонистов

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Уклонистов от призыва на воинскую службу могут лишить права занимать должности на госслужбе пожизненно, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму первым заместителем председателя комитета по обороне Алексеем Журавлевым. Одновременно предлагается расширить виды наказания за уклонение от призыва, предусмотрев такую меру, как лишение права избираться в депутаты.

Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

11 апреля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В голосовании принимали участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не был никто.

Теперь реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Против россиян, решивших проигнорировать повестку, будут приниматься меры. В частности, уклонистов обещают серьезно ограничить в имущественных правах: запретить водить автомобиль, брать кредиты, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, а также выезжать за границу в случае, если призывник не пришел по повестке в течение 20 дней со дня ее получения. О запретах уклонистов будут уведомлять письмом военкома с цифровой подписью.