В Госдуме придумали новое наказание для уехавших артистов Депутат Матвейчев призвал не платить уехавшим артистам деньги за использование их песен на радио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин

Российское авторское общество (РАО) должно прекратить выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении, заявил в беседе с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, каждое исполнение композиций приносит звездам «определенное количество долларов».

Есть Российское авторское общество. Любая песня, условно, Аллы Пугачевой, которую исполнили по радио, автоматически приносит ей определенное количество долларов дохода. Радио перечисляет РАО, а оно уже перечисляет Пугачевой на счет в Израиль. Нужно прекратить возможность получение доходов, — сказал Матвейчев.

Парламентарий добавил, что доходы уехавших артистов будут накапливаться на счетах РАО. Что делать с отложенными таким образом средствами, будет целесообразно решать после возвращения артиста, считает Матвейчев. В качестве вариантов он предложил оплату штрафов и морального ущерба, если звезда занималась «дискредитацией армии и прочими вещами».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.