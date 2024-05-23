В Госдуме придумали наказание для российских футболистов-дебоширов Депутат Журова: нужно ввести штрафы для футболистов за дебоши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболистов следует наказывать штрафами за дебоши и неподобающее поведение, считает депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметила, что такие случаи должны быть прописаны в контрактах, которые спортсмены заключают с футбольными клубами.

За нарушение норм, может, у них предусмотрено наказание внутри клуба. Я бы на месте менеджера или владельца клуба включила бы такие пункты в контракт, чтобы футболист понимал: если будут такие ситуации, он окажется виноват. Нужно хотя бы наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения, — пояснила Журова.

Она напомнила, что в советское время именно так заключались договоры со спортсменами. Депутат отметила, что сам клуб в таких ситуациях не может нести ответственность за поведение своих игроков. Журова допустила, что некоторые команды действительно вводят для спортсменов штрафные санкции. При этом она добавила, что если футболист нарушил закон, то наказание для него уже будет избираться в другой инстанции.

Ранее стало известно, что футболисты клуба «Енисей» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин оказались участниками драки с отдыхающими турбазы в Красноярске. По словам пострадавших, футболисты употребили выражение «ну че, крысеныши», сопровождая его матом, и оскорбляли женщин. Их мужья пытались защитить супруг, но спортсмены набросились на тех с кулаками.