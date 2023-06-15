В Госдуме придумали, как отремонтировать ливневые канализации Депутат ГД Спиридонов предложил направить деньги с экологических штрафов на ремонт ливневок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ремонт и строительство ливневых канализаций и очистных сооружений можно использовать деньги, собранные с экологических штрафов, так называемых «зеленых платежей», предложил депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов. «Зеленые платежи» — это плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую взимают с предприятий-загрязнителей. С 2022 года тратить их можно только на борьбу с экологическими проблемами. В разговоре с «Парламентской газетой» он отметил, что планирует обратиться с данным предложением в Минприроды.

Обращусь в Минприроды, чтобы разблокировать возможность использовать средства «зеленых платежей» на эти цели. В Вологодской области и Коми идею тоже поддержали, — пояснил депутат.

С просьбой решить проблему к парламентарию обратились законодатели из Архангельской области. Они пожаловались, что в Северодвинске нет средств на строительство очистных сооружений и ремонт ливневок. Из-за этого происходит загрязнение окрестных водоемов, Белого моря и реки Солза, из которой забирают питьевую воду, отметил парламентарий.

С этой проблемой столкнулись не только в Архангельской области. Так, мэр Владивостока рассказал о тропических ливнях в городе: за один день выпало больше месячной нормы осадков. Из-за этого вздуло асфальт, пострадали ливневые канализации и крыши домов. В Сочи ливни не давали спокойно жить даже зимой, а в Москве, где системно занимаются модернизацией очистных сооружений и ливневок, в марте подтопило улицы в нескольких районах.

И. о. директора Института водных проблем РАН Владислав Полянин назвал это общероссийской проблемой. По его мнению, необходимо заниматься не только строительством ливневок, но и сооружений глубокой очистки. Все дело в том, что в воду из-за их отсутствия часто попадают нефтепродукты, реагенты, частицы почвы и то, что образуется из-за разрушений дорожных покрытий. Без надлежащего контроля коллекторы переполняются, а канализационные стоки выходят на поверхность. Это происходит особенно часто во время сильных дождей, подчеркнул ученый. Полянин добавил, что в каждом регионе необходимо сформировать экологический фонд, средства из которого будут направлены на решение вопросов рационального природопользования.

Замруководителя Ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский пояснил, что модернизация очистных сооружений проводится, но работы продвигаются медленно. Причиной этого является нехватка средств. Самбурский предупредил, что денег с «зеленых платежей» не хватит на все, а повышение штрафов может парализовать работу предприятий. Он также призвал не допустить признание отведения воды с дорог и улиц коммунальной услугой, за которую деньги будут брать с россиян.

Во Владивостоке 9 июня ввели режим ЧС из-за сильных ливней, затопивших улицы и дороги региональной столицы. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии оценивается в 370 млн рублей.