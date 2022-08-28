В Госдуме придумали, как изменить позицию уезжавших из России артистов Депутат Драпеко: позицию уезжавших из России артистов может изменить поездка в Донбасс

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Уезжавшим из России артистам стоит съездить на Донбасс, чтобы изменить свою позицию, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, таким образом у «тех, кто ошибся» появится «шанс исправить ошибку».

Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит, — сказала Драпенко.

После начала военной операции России на Украине несколько десятков звезд покинули РФ. Среди них Айза, Алла Пугачёва, Андрей Макаревич, Андрей Разин, Антон Долин, Вера Брежнева, Ингиборга Дапкунайте, Земфира, Иван Ургант, Ксения Бородина, Ксения Собчак, Максим Галкин, Настя Ивлеева, Паулина Андреева, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и другие. Некоторые из них открыто выступили с критикой действий РФ, но часть предпочла сохранить нейтралитет и не комментировать военную операцию.

Ранее телеведущая Олеся Лосева раскритиковала российских звезд, которые покинули страну и выступили с критикой в адрес РФ. Она назвала такой поступок предательством и связала подобную риторику с неблагодарностью по отношению к государству.