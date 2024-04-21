В Госдуме придумали «атомный» ответ США на новую помощь Украине Депутат Журавлев: пора отправлять атомные подлодки к берегам США

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На средства, которые Украина получит от США, можно закупить около четырех тысяч танков, поэтому следует признать Вашингтон участником конфликта и относиться к нему соответствующим образом, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, к американским берегам необходимо направить атомные подлодки.

Что касается финансовой помощи Украине, то больше трети, $23 млрд, действительно пойдет на пополнение американских арсеналов. Но и оставшейся суммы вполне достаточно, чтобы организовать новые поставки вооружений киевскому режиму. Посчитайте хотя бы, сколько на эту сумму можно купить танков — больше четырех тысяч штук, поэтому игнорировать такие вливания точно не получится, — заявил Журавлев.

Он отметил, что при необходимости Россия «сожжет их все», однако на действия США нужно реагировать соразмерно их участию в конфликте. Депутат напомнил, что при СССР периодические подходы советских атомных субмарин держали «нашего вечного геополитического соперника в постоянном тонусе».

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.