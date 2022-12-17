В Госдуме предупредили Вашингтон, что позиция по Крыму ему сильно аукнется Депутат Шеремет: признающая право ударов по Крыму позиция США им сильно аукнется

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции на полуострове, им сильно аукнется. По его мнению, все попытки провокаций в отношении Крыма будут жестко пресечены, сообщает РИА Новости.

Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора, — подчеркнул депутат.

Шеремет считает, что в США дали Киеву отмашку к посягательству на территориальную целость России.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что нападение на Крым приведет к прямому столкновению России с НАТО. Так она отреагировала на заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США разрешили Украине проводить военные операции на Крымском полуострове.

