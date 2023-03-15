В Госдуме предупредили США о последствиях после инцидента с дроном Депутат ГД Чепа: США ждут серьезные последствия после инцидента с дроном над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

США ждут серьезные последствия после инцидента с падением их беспилотника в акватории Черного моря, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий рассказал Lenta.ru, что любые провокации могут привести к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Когда идут военные действия, любые провокации, любые непродуманные действия с любой стороны могут привести к серьезным последствиям, это исключать никогда нельзя. Такая эскалация всегда приводит к определенным рискам, — пояснил Чепа.

По словам парламентария, США на протяжении всего времени проведения специальной военной операции на Украине пытаются всеми способами проводить разведку. Кроме того, Вашингтон не только поддерживает Киев вооружением и финансированием, но и координирует действия ВСУ. Парламентарий считает, что провокации вдоль границ России делают США участниками конфликта.

Европейское командование ВС США сообщило, что MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила дрон, который упал в международных водах.

В Минобороны России в ответ указали, что БПЛА летал над Крымом с выключенными транспондерами и нарушил границы воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.