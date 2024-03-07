В Госдуме предупредили Пугачеву о последствиях резких заявлений о России Депутат Говырин напомнил Пугачевой про закон о лишении авторских гонораров

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева бросается громкими заявлениями о неприязни к России, поскольку хочет, чтобы ее снова обсуждали на родине, предположил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член партии «Единая Россия» Алексей Говырин. Он также напомнил певице про скорое принятие законопроекта о лишении авторских гонораров иноагентов за их творчество и посоветовал лишний раз не делать подобных заявлений.

Они (уехавшие из России артисты. — NEWS.ru) сами создали себе условия, что петь они здесь не могут, зарабатывать миллионы на концертах тоже, спросом они пользоваться здесь уже не будут. Что им остается делать, чтобы о них говорили? Поэтому для них и остается только делать громкие заявления о неприязни к России, — считает Говырин.

По мнению парламентария, если бы Пугачева отправилась в зону специальной военной операции и поговорила с бойцами, то увидела бы реальную картину. Как отметил Говырин, тогда певица смогла бы убедиться, что НАТО «продолжит кровавую жатву», если его не остановить.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко выразила мнение, что Пугачеву не стоит признавать иностранным агентом в России. Она считает, что высказывания Примадонны являются ее частным мнением. По словам депутата, россиянам «глубоко наплевать», что про них думает Пугачева.