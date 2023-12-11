В Госдуме предупредили об опасности открытия рынка для иностранных яиц Депутат Кашин: появление иностранцев нанесет урон отечественным птицеводам

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

После развала российского птицеводства в 1990-х годах допускать иностранных фермеров на отечественный рынок опасно, заявил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его мнению, подорожанию куриных яиц в России способствует рост затрат производителей.

Как сообщает издание, на фоне существенного подорожания яиц в России Россельхознадзор разрешил поставки этой продукции предприятиям из Турции и Азербайджана. Как считает Кашин, подобные меры лишь временно способны исправить ситуацию.

Открывать рынок зарубежным фермерам опасно. Это может временно повлиять на снижение цен, но в то же время существенно ударить по отечественному производителю. <...> Закупка куриных яиц за границей должна находиться под строгим контролем соответствующих ведомств — Минсельхоза и Россельхознадзора, — подчеркнул парламентарий.

Он указал, что подорожание яиц в России связано с фактически полным уничтожением отечественного птицеводства в 1990-х, когда были ликвидированы птицефабрики и экспериментальная научная база. По словам депутата, все это приходится экстренно восстанавливать после введения западных санкций.

Кроме того, как отметил законодатель, цены на продукцию птицеводства сильно зависят от тарифов на электроэнергию, а также от стоимости ветеринарных лекарств, кормов, техники и топлива. Все эти обстоятельства позволяют говорить о том, что животноводство в России в целом нерентабельно, констатировал Кашин.

Животноводство сегодня идет в минусовой зоне. <...> При этом большого дефицита продукции сегодня нет. Еще раз подчеркну, что ситуация в первую очередь связана с затратным механизмом. Именно здесь надо наводить порядок, — резюмировал политик.

Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ посоветовал россиянам заводить кур и переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца. Эксперт подчеркнул, что планирование «яйценоскости» не исправит ситуацию и не увеличит объемы производства.