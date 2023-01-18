В Госдуме посоветовали россиянам готовиться к закрытию «вражеского» YouTube Депутат ГД Матвейчев призвал россиян готовиться к блокировке YouTube

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В России могут заблокировать YouTube, поэтому пользователям лучше заранее готовиться к этому, переходить на отечественные площадки и развивать их, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. Народный избранник назвал видеохостинг «оружием информационной войны» и «вражеским ресурсом». Парламентарий сообщил о потенциальном ограничении доступа к сервису вслед за схожим заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которое распространила его пресс-служба. По словам Пригожина, YouTube закроют «в ближайшее время», а все, кто им активно пользуется, понесут «заслуженное наказание» после того, как видеохостинг запретят в РФ. Матвейчев признался, что не знает точные сроки, когда это произойдет.

Как мы не должны армии неприятеля допускать к нам на территорию, точно так же в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов тоже быть не должно. Это наш информационный суверенитет, — сказал депутат.

Матвейчев добавил, что кроме всего прочего YouTube не выплачивает штрафы и блокируют всех подряд.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, допустил, что вопрос блокировки YouTube может быть рассмотрен, если сервис продолжит нарушать законодательство РФ. Жаров также добавил, что Rutube не является альтернативой, так как YouTube — глобальный мировой ресурс, который развивался на протяжении многих лет.

Ранее бизнесмен Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба, назвал YouTube «информационной чумой». А тех, кто против блокировки сервиса, глава ЧВК «Вагнер» назвал «предателями своей страны и своего народа».