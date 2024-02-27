В Госдуме предупредили Францию о ядерном ответе на ее русофобскую политику Депутат Соболев: Россия жестко ответит после отправки военных НАТО на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Россия не оставит без внимания обсуждения в Европе отправки военных на Украину, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, это приведет к прямому военному столкновению между странами НАТО и РФ.

Франция не первая страна, где заявляют о том, что западные инструкторы и военные должны находится на территории Украины. Я считаю, что такие заявления адресованы российской власти. Они смотрят на нашу реакцию, чтобы в будущем не получить резкого ответа России. Под резким подразумеваю ядерный ответ. Я считаю, что нахождение военных и поставка дальнобойных ракет говорят о прямом участии в конфликте на Украине. Мы должны предупредить Францию и другие недружественные страны, что они могут получить ответный удар с нашей стороны, — сказал Соболев.

Ранее французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция допускает присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, однако это присутствие не подразумевает их участие в конфликте.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное заявление, заявила, что президент Франции не отдает себе отчета в своих словах. По ее словам, еще три месяца назад в МИД Франции отрицали всяческую возможность участия страны в рекрутировании военных на Украине.