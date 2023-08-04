В Госдуме представили макет «честного ценника» Депутат Госдумы Чернышов представил макет честного ценника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов представил макет честного ценника. На круглом столе по «шринкфляции» (снижение количества товара в упаковке при сохранении стоимости) он показал, каким образом можно будет уйти от манипуляции и уловок при помощи разделения листа на специальные графы.

В частности Чернышов предлагает печатать на ценнике два столбца: в первом указывать цену производителя за упаковку, во втором — стоимость товара за литр или килограмм. В качестве примера был оформлен ценник на молоко.

В начале июня Чернышов внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обяжет магазины указывать стоимость товара за один килограмм. Правовое управление ГД уже одобрило проект и теперь он доступен в базе нижней палаты.

Ранее стало известно, что крупные производители соков и газированных напитков собираются повысить цены на свои товары в связи с падением курса рубля. Рост составит примерно 10–20%. PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» сообщили торговым сетям, что цены на товары поднимутся с 1 августа.