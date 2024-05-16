В Госдуме предсказали, на сколько снизят ключевую ставку в России Депутат Аксаков: ключевая ставка в России снизится не более чем на 0,5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ключевая ставка в России снизится не более чем на 0,5%, предположил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Парламентарий отметил, что итоговая ставка может составить около 15–15,5%. По его словам, снижение необходимо, чтобы двигаться, постепенно прощупывая ситуацию.

Допускаю, что лаг будет не больше 0,5% при принятии решения, потому что надо двигаться, прощупывая ситуацию. То есть с 16% до 15–15,5%, не больше, — пояснил Аксаков.

По словам депутата, с конца 2023 года Центробанку РФ удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией благодаря повышению ключевой ставки до 16%, рост цен стал умеренным. Он уточнил, что в отдельные периоды уровень инфляции был нулевым в течение недели.

В отдельные периоды уровень инфляции был нулевым в недельном измерении. Опираясь на эту фактуру, Центробанк полагает, что инфляция взята под контроль, цены растут умеренно, и, соответственно можно снижать ключевую ставку, но снижение будет постепенным, — подчеркнул Аксаков.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что ключевая ставка может быть снижена во второй половине года. По ее версии, для этого необходимо сначала уменьшить уровень инфляции. Министр финансов Антон Силуанов также пообещал, что его ведомство предпримет все необходимые шаги с точки зрения бюджетной политики для достижения этой цели.