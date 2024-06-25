В Госдуме предсказали, когда с российских спортсменов снимут санкции Депутат Журова: санкции с российских спортсменов могут снять к осени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru предположила, что санкции с российских спортсменов могут снять к осени 2024 года. По мнению парламентария, россиян начнут допускать к соревнованиям. При этом она допустила, что спортсмены продолжат участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

У меня есть подозрение, что и другие международные федерации к осени начнут постепенно снимать ограничения. Наверное, сохраняя нейтральный статус, к сожалению, но уже допуская наших спортсменов к соревнованиям, — высказалась Журова.

По словам депутата, олимпийские отборы закончились, а на другие организации МОК не может серьезно давить. Она также предположила, что для спортсменов из зимних видов спорта могут сохранить ограничения. При этом Журова выразила мнение, что участие россиян добавляет зрелищности к соревнованиям, особенно если речь идет о боксерах.

Работа однозначно ведется. Мягкая сила там потихоньку присутствует. Человеческие отношения сохранились, несмотря ни на что. Думаю, к сентябрю найдутся еще федерации, которые разрешат россиянам выступать. Многие этому даже сильно удивятся, — заключила парламентарий.

Депутат Госдумы Николай Валуев ранее заявил, что с российских боксеров сняли санкции, так как это финансово выгодно для Всемирной боксерской организации. По его словам, организация, в которой состоит много чемпионов из РФ, получает процент с боев.