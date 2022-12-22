В Госдуме предсказали будущее союза США и Украины Депутат Госдумы Белик считает, что Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости. По его мнению для Зеленского и его кабинета такой союз закончится «плачевно».

Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет. У американцев есть только один союзник — это они сами, а все остальные — второстепенные фигуры, которые должны обеспечивать их процветание и которых в случае чего можно и предать, — сказал Белик.

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита в США президента Украины многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена, так как Вашингтон не заинтересован в мирных переговорах. При этом положение украинского лидера на Западе, по ее мнению, выглядит очень шатким и наводит на мысли о судьбе «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон готов гарантировать дальнейшую поддержку Киеву, чтобы у страны были средства для защиты.