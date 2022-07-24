В Госдуме предрекли скорую отставку Зеленского Депутат ГД Белик предрек Зеленскому отставку после заговора силовиков

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский может быть свергнут народом или силовиками. Это может произойти в скором времени, поскольку своим правлением он привел страну к катастрофе, заявил URA.RU член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Украина с каждым днем теряет себя как государство. Недовольство внутренними проблемами нарастает как среди простых украинцев, так и силовиков.

Так что американской марионетке Зеленскому не суждено остаться в истории символом борьбы, как бы ему этого не хотелось, конец его преступной эпохи — это лишь вопрос времени, причем не очень долгого, — сказал парламентарий.

Ранее бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал Зеленского «использованным материалом». Поскольку он приносит больше проблем, чем дивидендов, Запад может сделать из него сакральную жертву — ликвидировать и обвинить в этом президента России Владимира Путина. Он также отметил, что для Зеленского может представлять опасность его окружение, с помощью которого он занял пост президента.